19FortyFive: Пентагон разрабатывает новую антикитайскую защитную стратегию

Военный эксперт и колумнист издания 19fortyfive Ставрос Атламазоглу в своей статье заявил, что Министерство обороны США приступило к разработке новой стратегии обороны и планирует завершить её в январе. По его словам, краеугольным камнем проекта станет противостояние Китаю и внедрение концепта «интегрированной обороны», подразумевающей объединение традиционных наземных, воздушных и морских сил с новейшими сферами, такими как киберпространство и космос.

Первоочередным вызовом для новой стратегии обороны будет Китай. Тем не менее, поскольку Пентагон является глобальной силой, он планирует сотрудничать с союзниками и партнёрами, чтобы бороться с трудностями, которые принимают более опасную форму, изменяются, но никуда не денутся, — пишет журналист.

Идея интегрированной обороны, которую Пентагон желает воплотить в ближайшем будущем, предлагает решение проблем через тесную работу всех оборонительных ветвей, к которым присоединится государство.

Новый план будет строиться на трёх столпах, принятых президентом Джо Байденом в марте 2021-го: защищать то, что делает США сильным государством (народ, экономика, демократия); грамотное распределение силы для того, чтобы помешать соперникам, таким как Китай и Россия, угрожать интересам США и их союзникам, и быть лидером международной системы отношений, состоящей из демократических государств и институтов.

Статья вышла в момент напряжённости между США и Россией касаемо гарантий безопасности в Европе и нерасширения НАТО на восток. Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что готов принять самый разный ответ на отказ США предоставить гарантии безопасности.