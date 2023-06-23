«Взял и свалил»: актер «Современника» обвинил Гармаша в бегстве из театра Актер «Современника» Юшкевич обвинил Гармаша в бегстве из театра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Гармаш

Актер Сергей Гармаш сбежал из театра, хотя не имел права «бросать всех», заявил NEWS.ru заслуженный артист России, актер «Современника» Сергей Юшкевич. По его мнению, коллега по цеху должен был отстаивать позиции театра перед новым художественным руководителем Виктором Рыжаковым.

Сам я вообще не из тех людей, которые бегут с корабля. Как Гармаш сбежал, например, из «Современника» (после смерти Галины Волчек и назначения художественным руководителем режиссера Виктора Рыжакова. — NEWS.ru). Уж кто-кто, а Гармаш должен был остаться и отстаивать позиции и основы театра перед Рыжаковым. А он просто взял и свалил, — сказал Юшкевич.

По его словам, перед назначением Рыжакова Гармаш три года пытался стать художественным руководителем, в том числе при жизни Волчек. Поэтому, считает Юшкевич, артист не мог тако поступить со всеми, но сделал это.

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Гармаш покинул «Современник» из-за несогласия с политикой нового художественного руководителя. актер покинул театр со скандалом.

В апреле народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра «Современник». Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева говорила, что актрису уволили из-за изъятия из репертуара спектаклей с ее участием.

После этого председатель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить Ахеджакову на предмет совершения преступлений, предусмотренных тремя уголовными статьями, в том числе о государственной измене. Меркачева назвала эти подозрения безумием.