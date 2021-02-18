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Война, нагота и искренность: «Сатирикон» показал спектакль о дружбе

15:42, 18 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Сатирикон» показал премьеру — спектакль по одноимённой пьесе Евгения Водолазкина «Близкие друзья».

История трёх немцев их Мюнхена, которые в детстве дают клятву — никогда не расставаться. Вторая мировая война разлучает их и одновременно скрепляет их дружбу ещё сильнее.

История Ральфа, Ханса и Эрнестины — это история войны, но глазами обычных немцев, которые так же, как и советские граждане, верили, любили и надеялись.

NEWS.ru побывал на премьере и собрал лучшие кадры в галерее.

Ханс, Эрнестина и Ральф в детстве. Друзья дают клятву никогда не расставаться и быть похороненными на одном кладбище

Сергей Булкин/NEWS.ru

Друзья играют, спорят и мечтают

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ханс и Эрнестина становятся мужем и женой

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ральф уходит на войну

Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный герой удивлён природой России

Сергей Булкин/NEWS.ru

1942 год

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ральф и Ханс встречаются на фронте

Сергей Булкин/NEWS.ru

Не обошлось без откровенных сцен

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ханс погибает на войне

Сергей Булкин/NEWS.ru

Верный друг Ральф несёт с собой цинковый гроб товарища по фронту

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ральф исполняет детскую клятву — Ханс будет похоронен на Родине в Мюнхене

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ральф возвращается домой и женится на Эрнестине

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя 60 лет Ральф возвращается в Россию и посещает место смерти Ханса

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Ральф остаётся один — Эрнестина умирает в России от инсульта

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр — Сергей Сотников

Сергей Булкин/NEWS.ru

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