Война, нагота и искренность: «Сатирикон» показал спектакль о дружбе

«Сатирикон» показал премьеру — спектакль по одноимённой пьесе Евгения Водолазкина «Близкие друзья».

История трёх немцев их Мюнхена, которые в детстве дают клятву — никогда не расставаться. Вторая мировая война разлучает их и одновременно скрепляет их дружбу ещё сильнее.

История Ральфа, Ханса и Эрнестины — это история войны, но глазами обычных немцев, которые так же, как и советские граждане, верили, любили и надеялись.

NEWS.ru побывал на премьере и собрал лучшие кадры в галерее.

Ханс, Эрнестина и Ральф в детстве. Друзья дают клятву никогда не расставаться и быть похороненными на одном кладбище Сергей Булкин/NEWS.ru Друзья играют, спорят и мечтают Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Ханс и Эрнестина становятся мужем и женой Сергей Булкин/NEWS.ru Ральф уходит на войну Сергей Булкин/NEWS.ru Главный герой удивлён природой России Сергей Булкин/NEWS.ru 1942 год Сергей Булкин/NEWS.ru Ральф и Ханс встречаются на фронте Сергей Булкин/NEWS.ru Не обошлось без откровенных сцен Сергей Булкин/NEWS.ru Ханс погибает на войне Сергей Булкин/NEWS.ru Верный друг Ральф несёт с собой цинковый гроб товарища по фронту Сергей Булкин/NEWS.ru Ральф исполняет детскую клятву — Ханс будет похоронен на Родине в Мюнхене Сергей Булкин/NEWS.ru Ральф возвращается домой и женится на Эрнестине Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Спустя 60 лет Ральф возвращается в Россию и посещает место смерти Ханса Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Ральф остаётся один — Эрнестина умирает в России от инсульта Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Режиссёр — Сергей Сотников Сергей Булкин/NEWS.ru