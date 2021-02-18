Война, нагота и искренность: «Сатирикон» показал спектакль о дружбе

«Сатирикон» показал премьеру — спектакль по одноимённой пьесе Евгения Водолазкина «Близкие друзья».
История трёх немцев их Мюнхена, которые в детстве дают клятву — никогда не расставаться. Вторая мировая война разлучает их и одновременно скрепляет их дружбу ещё сильнее.
История Ральфа, Ханса и Эрнестины — это история войны, но глазами обычных немцев, которые так же, как и советские граждане, верили, любили и надеялись.
NEWS.ru побывал на премьере и собрал лучшие кадры в галерее.
Ханс, Эрнестина и Ральф в детстве. Друзья дают клятву никогда не расставаться и быть похороненными на одном кладбище
Сергей Булкин/NEWS.ru
Друзья играют, спорят и мечтают
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ханс и Эрнестина становятся мужем и женой
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ральф уходит на войну
Сергей Булкин/NEWS.ru
Главный герой удивлён природой России
Сергей Булкин/NEWS.ru
1942 год
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ральф и Ханс встречаются на фронте
Сергей Булкин/NEWS.ru
Не обошлось без откровенных сцен
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ханс погибает на войне
Сергей Булкин/NEWS.ru
Верный друг Ральф несёт с собой цинковый гроб товарища по фронту
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ральф исполняет детскую клятву — Ханс будет похоронен на Родине в Мюнхене
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ральф возвращается домой и женится на Эрнестине
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Спустя 60 лет Ральф возвращается в Россию и посещает место смерти Ханса
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Ральф остаётся один — Эрнестина умирает в России от инсульта
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Режиссёр — Сергей Сотников
Сергей Булкин/NEWS.ru