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Стали известны дата и место прощания с актёром Борисом Плотниковым

05:49, 04 декабря 2020
Борис Плотников Борис Плотников Фото: mxat.ru

Прощание с народным артистом РФ Борисом Плотниковым состоится 5 декабря в МХТ имени Чехова. Там исполнитель роли доктора Борменталя в «Собачьем сердце» служил с 2002 года.

Гражданская панихида начнётся в 11:00 на основной сцене МХТ, в 13:00 пройдёт отпевание в храме Николая Чудотворца на Рябиновской улице, сообщается на сайте театра.

Похоронят Бориса Плотникова на Троекуровском кладбище.

Актёр умер 2 декабря от коронавируса. Его госпитализировали в середине ноября, у Плотникова развилась пневмония. Последнюю неделю артист провёл на аппарате ИВЛ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист России Борис Плотников скончался на 72-м году жизни. Соболезнования в связи с утратой высказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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