Стали известны дата и место прощания с актёром Борисом Плотниковым

Прощание с народным артистом РФ Борисом Плотниковым состоится 5 декабря в МХТ имени Чехова. Там исполнитель роли доктора Борменталя в «Собачьем сердце» служил с 2002 года.
Гражданская панихида начнётся в 11:00 на основной сцене МХТ, в 13:00 пройдёт отпевание в храме Николая Чудотворца на Рябиновской улице,
Похоронят Бориса Плотникова на Троекуровском кладбище.
Актёр умер 2 декабря от коронавируса. Его госпитализировали в середине ноября, у Плотникова развилась пневмония. Последнюю неделю артист провёл на аппарате ИВЛ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист России Борис Плотников скончался на 72-м году жизни. Соболезнования в связи с утратой высказал мэр Москвы Сергей Собянин.