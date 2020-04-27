Спектакль «Франкенштейн» с Камбербэтчем появится на YouTube

https://static.news.ru/photo/4395afbe-8871-11ea-b322-fa163e074e61_660.jpg Фото: National Theatre Live/facebook.com

Королевский национальный театр Великобритании проведёт трансляцию спектакля «Франкенштейн». Главные роли в постановке, выходившей в двух версиях, исполнили Бенедикт Камбербэтч и Джонни Ли Миллер.

Представление 2011 года, в котором Чудовище играет Камбербэтч, а создателя — Миллер, можно будет бесплатно посмотреть на видеохостинге YouTube с 30 апреля до 7 мая. С 1 по 8 мая будет доступна версия, где актёры меняются ролями, говорится в описании к будущему стриму.

Постановщиком «Франкенштейна» выступил британский режиссёр Дэнни Бойл, известный по фильмам «На игле» и «Миллионер из трущоб». Примечательно, что Камбербэтч и Миллер в разное время исполнили роль Шерлока Холмса в известных телепроектах.

Как писал NEWS.ru, на стриминговом сервисе Amazon и сайте британского театра «Сохо» в рамках благотворительной программы покажут запись моноспектакля «Дрянь», который лёг в основу одноимённого сериала Фиби Уоллер-Бридж. Вырученные деньги пойдут на поддержку пострадавших от последствий пандемии коронавируса.