Скандал похлеще Бузовой: Богомолов пригласил трансгендера на роль Раневской

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов рассказал о планах на новый сезон. В ходе пресс-конференции, прямой эфир которой вёл сайт «Москва 24», он признался, что пригласил на роль Любови Раневской в спектакле «Вишнёвый сад» трансгендера Наталью Максимову, близкую подругу Ренаты Литвиновой.

Новость о том, что главную роль в спектакле по пьесе Антона Чехова сыграет бывший мужчина, обещает быть громче приглашения телеведущей Ольги Бузовой на роль певицы кабаре во МХАТ им. Горького. Ставить необычный «Вишнёвый сад» будет молодой режиссёр Микита Ильинчик, который окончил режиссёрский факультет ГИТИСа лишь в прошлом году. Премьера спектакля запланирована на 2022 год.

Наталья Максимова совершила каминг-аут в эфире шоу жены Константина Богомолова Ксении Собчак. Максимова родилась в Казахстане. Она с детства отличалась от сверстников и стала жертвой травли в школе. Способная к языкам, она в 16 лет уже неплохо зарабатывала переводами. В течение пяти лет Максимова была личной помощницей актрисы и режиссёра Ренаты Литвиновой. Наталья долго жила во Франции, вела светский образ жизни, даже успела выйти замуж, но пара рассталась после шести лет брака.

Ранее режиссёр Никита Михалков раскритиковал приглашение в театр непрофессиональных актёров. В частности, он сказал, что руководству МХАТа им. Горького следовало бы сначала устроить Ольгу Бузову билетёршей, чтобы она почувствовала дух театра, и только потом, возможно, доверять ей роль.