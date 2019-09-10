https://static.news.ru/photo/2290abcc-d3b6-11e9-995f-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Художественный руководитель театра «Гоголь-центр» Кирилл Серебренников провёл традиционный после летних каникул сбор труппы. На встрече режиссёр рассказал коллективу о планах на новый сезон.

Первой премьерой станет спектакль «Палачи» по пьесе Мартина Макдонаха. Постановкой займётся сам Серебренников. Показы пройдут с 12 по 15 сентября.

Следующим новым спектаклем будут «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова. Режиссёром выступит Антон Фёдоров. Премьера намечена на январь 2020 года.

В марте 2020 года на сцене представят «Жизнь человека» Леонида Андреева в постановке Евгения Кулагина. Также в «Гоголь-центре» начинается работа над спектаклем по роману Максима Горького «Мать» и проектом по текстам австрийского писателя Петера Хандке. Они увидят свет в середине 2020 года.

На Малой сцене театра готовится спектакль «Тихие дни в Перемешках» по повести норвежца Эрленда Лу. Постановщик — Алексей Золотовицкий. Филипп Авдеев и Александр Горчилин работают над адаптацией романа «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Хантера Томпсона. Спектакль получил название «Страх и ненависть в Москве», передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что поэму Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит. Текст будет представлен артистами «Гоголь-центра» в одноимённой постановке на первых гастролях театра в Тель-Авиве.