https://static.news.ru/photo/8f13d65e-ccc0-11e9-a002-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Поэму Николая Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит. Текст будет представлен артистами «Гоголь-центра» в одноимённой постановке на первых гастролях театра в Тель-Авиве.

Впервые поэма Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» переведена на иврит. Мне совершенно не важно, как пройдут гастроли, мне важно, что теперь этот текст будет на иврите, — цитирует ТАСС худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

По его словам, актёры будут играть на русском, а перевод — транслироваться с помощью субтитров.

На гастролях в Израиле 1–5 сентября «Гоголь-центр» представит спектакли Серебренникова «Кому на Руси жить хорошо» и «Мёртвые души».

Как писал News.ru, художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников и худрук театра «Практика» Марина Брусникина стали режиссёрами юбилейного концерта «Автопортрет» в честь народного артиста Советского Союза Владимира Спивакова.