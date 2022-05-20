«Сатирикон» представит спектакль «Елизавета Бам» по Хармсу

Фото Пресс-служба театра «Сатирикон»

31 мая в Центре имени Мейерхольда состоится премьера спектакля «Сатирикона» «Елизавета Бам» по мотивам пьесы Даниила Хармса. В центре свободного режиссерского исследования — художественный бунт таинственного и непривычного по логике мышления отечественного абсурдиста, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Хармс — автор для меня совершенно новый и открытый мной совсем недавно. Вся его «детскость» и алогизмы пропитаны ужасной болью, безграничным чувством несвободы, которое он ощущал от всего вокруг, начиная с низкого дождливого серого неба, заканчивая НКВД, — заявил режиссер постановки Гоша Мнацаканов.

Вместе с этим он добавил, что в репертуаре Хармса также есть много смешных рассказов. Мнацаканов назвал юмор незаменимой составляющей творчества этого писателя.

Я пытаюсь с каждой репетицией проникнуть в его структуру юмора, не всегда понятную нынешнему зрителю, людям, которые не жили в те времена, понять его природу, — признался режиссер.

В спектакле заняты: Антон Кузнецов, Полина Райкина, Софья Щербакова, Ярослав Медведев, Анастасия Войтович.

Ранее в Театре на Таганке прошла премьера спектакля Андрея Гончарова «Женитьба. Трагедия» по мотивам пьесы Николая Гоголя «Женитьба». Эта постановка стала второй работой петербургского режиссёра в Московском театре на Таганке.