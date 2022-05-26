«Сатирикон» представит социальный спектакль на тему буллинга

Фото Пресс-служба театра «Сатирикон»

«Сатирикон» 3 июля представит социальный спектакль на тему буллинга «Всем, кого касается», сообщила пресс-служба театра. Его покажут в 19:30, а за полчаса до этого эксперты расскажут о создании проекта «Травли NET». Мероприятие приурочено к Дню защиты детей.

Как следует из программы «Травли NET», ни один ребёнок не должен подвергаться психологическому и физическому насилию ни в школе, ни на улице. Детей недопустимо запугивать или унижать.

Вместе с известными российскими психологами, педагогами и звёздами кино и театра мы вместе будем учиться сочувствию, принятию, терпению и, главное, уважению и пониманию уникальности каждого человека! — отмечает команда проекта.

Такая практика общения с экспертами перед показами вызывает неизменный интерес у публики, рассказали в театре.

«Сатирикон» живёт актуальным и откликается на острые общественные проблемы. Театр давно погружён в тему новой этики, в его репертуаре уже есть такие социальные спектакли, как «Мой Папа — Питер Пэн», «Это всё она», «Все оттенки голубого».

Психолог Наталья Наумова ранее рассказала, как родителям прекратить травлю ребёнка в школе. В первую очередь они должны сообщить о проблеме администрации учебного заведения. Она посоветовала собрать доказательства и при необходимости обратиться в правоохранительные органы.