Психолог рассказала, как родителям прекратить травлю ребёнка в школе

Узнав о травле ребёнка, родители должны в первую очередь сообщить об этом администрации школы, рассказала психолог Наталья Наумова изданию Pravda.Ru. Также она посоветовала собрать доказательства и при необходимости обратиться в правоохранительные органы.

Если есть синяки, зарегистрировать эти синяки, снять, отметить их в поликлинике для того, чтобы это было зафиксировано. Далее обращаться в полицию, в прокуратуру, в Следственный комитет, в Министерство образования — у нас много куда можно обращаться, — объяснила Наумова.

При этом, по её словам, ребёнок должен быть готов к следственным действиям. Она добавила, что кадры избиения можно взять со школьных камер видеонаблюдения, также стоит научить ребёнка записывать происходящее на телефон. А вот пытаться решить проблему, просто записав школьника на секцию единоборств, психолог не советует: это уведёт от главной проблемы.

Родители агрессора становятся более внимательны к агрессору, уделяют ему внимание, объясняют ему, как надо себя вести. Сам агрессор испуган. И всё, травля прекращена буквально в считанные дни, — описала Наумова эффект от обращения в правоохранительные органы.

Она также напомнила, что обидчик — тоже ребёнок, у него могут быть проблемы в семье или иные причины для агрессии.

Ранее депутат Госдумы, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что подвергался буллингу в школе и защищался от него погружением в учёбу. Он рассказал, что иногда он просто «покупал» защиту более сильных, давая им списывать.