Богомолов вышел на сцену в женском платье и парике
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
19:09, 14 ноября 2021
Константин БогомоловФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Режиссёр Константин Богомолов появился в своём спектакле «На всякого мудреца» в роли Турусиной. Свидетельства тому выложены в сториз Instagram Богомолова. Ранее он отобрал эту роль у Марины Зудиной и отдал Игорю Миркурбанову. Спектакль по одноименной комедии Александра Островского идёт в Театре Наций.
Сегодня и более никогда сыграю Турусину, — написал в преддверии спектакля Богомолов.
На сцене он появился в парике и розовом платье. Судя, по кадрам, зрители были в восторге от спектакля, который представляет произведение классика с поправкой на современность. Например, в одной из своих реплик героиня Богомолова говорит, что не будет чипироваться, а в другой жалуется на то, что её племянница фанатка ЛГБТ.
«Было огненно! Брраво!», «Это было прекрасно», «Вы были неотразимы в роли Турусиной», — написали зрители под постом Богомолова.
Константин Богомоловkonbog75/instagram.com
Ранее в двух крупнейших российских театрах — МХТ им. Чехова и МХАТе им. Горького произошли важные кадровые назначения. Первый в качестве худрука возглавил Константин Хабенский (вместо Сергея Женовача), во втором директорский пост занял Владимир Кехман. После этого оттуда уволился художественный руководитель Эдуард Бояков.