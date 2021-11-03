Объединение МХАТа и МХТ: станут ли Хабенский и Кехман одной командой

В двух крупнейших российских театрах — МХТ им. Чехова и МХАТе им. Горького, когда-то бывших одним целым (раскол на «ефремовский» и «доронинский» театры случился почти 35 лет назад, в октябре 1987 года), произошли важные кадровые назначения. Первый в качестве худрука возглавил Константин Хабенский (вместо Сергея Женовача), во втором директорский пост занял Владимир Кехман.

Этим изменениям предшествовало плохо скрываемое недовольство артистов прежним руководством и целая череда скандалов со снятием «старых» спектаклей и увольнением «неугодных» актёров. Оба новых театральных менеджера в первые же дни приняли важные решения: Хабенский вернул в репертуар «Идеального мужа» Константина Богомолова, Кехман отказался от «Чудесного грузина» с Ольгой Бузовой, уволил прежнего худрука Эдуарда Боякова и пообещал вернуть в театр Татьяну Доронину.

Указы об этих назначениях Министерство культуры провело в один день, и в театральных кругах сразу стала муссироваться версия о готовящемся объединении МХТ и МХАТа в одну структуру, где Константин Хабенский может стать худруком, а Владимир Кехман — генеральным директором. NEWS.ru обсудил, насколько реальна такая перспектива, с ректором ГИТИСа, театральным критиком Григорием Заславским. Он напомнил, что объединения после расколов случались в истории российского театра не так уж редко, и рассказал, есть ли смысл в слиянии МХАТа и МХТ.

Владимир Кехман Александр Кряжев/РИА Новости

— Самые «революционные» изменения в эти дни происходят во МХАТе. Признайтесь, удивлены?

— Удивлён. Я думал, что какое-то время Владимир Кехман и Эдуард Бояков поработают вместе. И, честно говоря, полагал: и Владимир Абрамович, и Эдуард Владиславович при всей их жёсткости и, наверное, непримиримости (имею в виду опыт работы первым лицом, который есть у обоих) смогут работать вместе.

Думал, что желание наладить дело — в каких-то случаях вынужденно, в каких-то — в результате поисков компромиссов — позволит им сработаться. Но они решили иначе.

— Вы полагаете, между одновременными переменами в двух театрах есть связь?

— Наверное, Минкульт просто не захотел множить информационные поводы.

Не думаю, что это некий намёк или прелюдия к следующим решениям по обоим МХАТам, например, в части объединения.

Объединение двух половинок МХАТа, в отличие от того же Театра на Таганке («Содружество актёров Таганки» и Театр на Таганке после 30 лет раскола стали одним коллективом под началом директора Ирины Апексимовой в октябре 2021 года. — NEWS.ru) или когда-то случившегося объединения разъединённого надвое театра им. Ермоловой (худрук Владимир Андреев вновь соединил Театральный центр и Театр им. Ермоловой в 1996 году. — NEWS.ru), абсолютно ничем объяснить нельзя. Не только потому, что это самое раннее разделение и за прошедшие годы театры разошлись безвозвратно, но и потому, что когда говорят о театре, очень важна художественная целесообразность.

Московский художественный театр имени А. П. Чехова Сергей Булкин/NEWS.ru

МХАТ разделился на две части и сразу получил два независимых друг от друга хозяйствующих субъекта. В отличие от Театра на Таганке, который продолжал жить фактически в одном здании или театра им. Ермоловой, который в одном здании и существовал.

— Может быть, объединение невозможно и потому, что МХТ имеет славу прогрессивного театра, а МХАТ — особенно при Дорониной, которую Владимир Кехман сейчас хочет вернуть — считался несколько старомодным?

— Старомодный не значит плохой. Бывает старомодный живой и бывает модный мёртвый.

Мне кажется, МХАТ им. Горького при Дорониной действительно был старомодным, но при этом там было много хорошего, живого. Немного, но было.

С точки зрения искусства, поверьте мне, оба эти театра — и МХТ им. Чехова, и МХАТ им. Горького — от идей Станиславского и Немировича-Данченко ушли далеко. Но, хочется надеяться, не безвозвратно.