Режиссер Азаров поделился деталями премьеры спектакля «Поцелуй. Конармия»

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Денис Азаров

Самое ценное в произведении «Конармия» Исаака Бабеля — это рассказ «Поцелуй», поделился режиссер постановки спектакля в Театре на Таганке Денис Азаров. Он отметил, что сюжетных подробностей из других рассказов не будет, а весь спектакль является результатом коллективного творчества, каждый член команды привнёс что-то свое.

Порядок был такой: сначала я сделал некую событийную композицию, а потом к моменту создания диалогов подключился драматург. Но на самом деле уже сложно понять, кто и когда, что предложил, потому что спектакль придумывается в репетициях совместно. Очень многое привносят и актеры, и музыка, и хореограф, и композитор. Это некое коллективное творчество, — сказал Азаров.

По словам режиссера, в спектакле будет присутствовать текст из произведения, чтобы дополнить образы персонажей, но акцент будет сделан на ощущения и атмосферу.

Фото: Мария Ямпольская

Над постановкой также работали: художник Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова, драматург Ольга Никифорова, композитор Кирилл Таушкин, хореограф Анна Закусова. Также в спектакле примет участие ребенок.

Премьера спектакля «Поцелуй. Конармия» состоится 1 октября на основной сцене Театра на Таганке. По словам режиссера Азарова, спектакль-атмосфера о любви на фоне хаоса погрузит зрителя во взаимоотношения героев с помощью пластических образов. Эмоции здесь передаются с помощью ритма и энергии, а слова отходят на второй план.