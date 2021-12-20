Погибший при падении декорации артист Большого театра Кулеш был пьян

Трудовая инспекция признала, что погибший 9 октября во время оперы «Садко» актёр Евгений Кулеш был пьян, сообщает РИА Новости. Адвокат погибшего будет обжаловать это решение.

Госинспекция по труду города Москвы установила, что случай произошёл на производстве, однако также было установлено алкогольное опьянение средней степени тяжести. Никто этого, однако, не заметил. Комиссия отметила, что связи с этим виноватым признаёт погибшего, — сказал собеседник РИА Новости.

Адвокат потерпевшего намеревается обжаловать постановление. По словам защиты актёра, Кулеш не покидал театр в тот день и неясно, «как и где ему удалось напиться до такого состояния».

Злополучный инцидент произошёл 9 октября 2021 года. Декорация насмерть придавила актёра на сцене Большого театра во время оперы «Садко». Спектакль был тут же остановлен, а зрителей попросили выйти из зала.

Позже в Сети было опубликовано видео момента падения декорации на актёра.

Директор Театра Наций Мария Ревякина прокомментировала гибель артиста Большого театра во время спектакля. В своём Facebook она отметила, что случившееся можно назвать несчастным случаем, который произошёл из-за оплошности актёра.

По имеющимся данным, 38-летний Евгений Кулеш был разведён и жил вместе с матерью. Детей у него не было. В театре он прослужил большую часть своей жизни — почти 20 лет.