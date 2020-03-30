https://static.news.ru/photo/1be35590-7320-11ea-8b3c-fa163e074e61_660.jpg Виктор Дашкевич Фото: kolastheatre.by

В Белоруссии зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. Заслуженный артист республики Виктор Дашкевич, который последнее время болел пневмонией, скончался в Витебске. Ранее мужчина сдал анализ на наличие COVID-19 в организме, который оказался положительным.

Жена актёра театра имени Якуба Коласа сообщила, что самоизолировалась дома, у неё также выявлено воспаление лёгких. Продукты женщине приносит дочь, оставляет их под дверью, передаёт nn.by.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии зарегистрировано более 150 случаев инфицирования коронавирусом. В стране провели более 30 тысяч тестов на наличие инфекции в организме.