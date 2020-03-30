В Белоруссии зарегистрирован первый случай смерти пациента с коронавирусом. Заслуженный артист республики Виктор Дашкевич, который последнее время болел пневмонией, скончался в Витебске. Ранее мужчина сдал анализ на наличие COVID-19 в организме, который оказался положительным.
Жена актёра театра имени Якуба Коласа сообщила, что самоизолировалась дома, у неё также выявлено воспаление лёгких. Продукты женщине приносит дочь, оставляет их под дверью,
Как писал NEWS.ru, в Белоруссии зарегистрировано более 150 случаев инфицирования коронавирусом. В стране провели более 30 тысяч тестов на наличие инфекции в организме.
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