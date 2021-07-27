Педагог Большого театра назвал «незабываемой» работу с Марисом Лиепой

Народный артист СССР и педагог-репетитор Большого театра Борис Акимов в разговоре с NEWS.ru назвал «незабываемой» совместную работу с советским и латвийским артистом балета Марисом Лиепой. Собеседник отметил, что счастлив был учиться у него, когда тот преподавал классический танец в Московском хореографическом училище.

До сих пор помню, когда педагог нашего предыдущего класса пришла вместе с ним и сказала: «Марис Эдуардович будет вашим педагогом и вы будете у него выпускаться». Мы учились у него два года. Это был единственный класс классического танца, который он вёл. Я рад, что так сложилось, потому что во всём у него был свой индивидуальный, своеобразный подход, — добавил Акимов.

Он подчеркнул, что Лиепа был «блистательным танцовщиком и премьером Большого театра» с необыкновенной музыкальностью и удивительным артистизмом.

Незабываемы те моменты, когда мы работали вместе и участвовали вместе с ним — учитель и ученик — в грандиозном премьерном спектакле — балете «Спартак». Для меня была большая честь вместе с ним исполнять эту роль, работать над этой ролью и танцевать вслед за ним. Я могу дальше очень много говорить о Марисе Эдуардовиче, потому что те годы, которые я проучился, и те годы, которые мы вместе работали, я следил за его творческой жизнью. Она была всегда яркой, интересной, насыщенной. Мне кажется, что Марис Лиепа — артист балета Большого — это такая совершенно замечательная страница, которую он по-своему вписал в историю театра. Интересная личность, неповторимая, уникальная индивидуальность, — резюмировал Акимов.

Выдающемуся советскому и латвийскому артисту балета Марису Лиепе 27 июля исполнилось бы 85 лет. Он ушёл из жизни в 52 года, оставив после себя бессмертные образы. Аристократ от искусства, на сцене мэтр превращался в принца Зигфрида из «Лебединого озера» Петра Чайковского, графа Альберта из «Жизели» Адольфа Адана, римского полководца Марка Красса из «Спартака» Арама Хачатуряна и в Ромео в легендарной постановке «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

Лучшие образы покойного мэтра — в галерее NEWS.ru.