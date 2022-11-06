НТВ: Татьяна Доронина прикована к постели в доме престарелых

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Татьяна Доронина

Татьяна Доронина, которая сейчас проживает в доме престарелых в Теплом стане, не встает с постели. Актрисе разрешили держать в палат е двух кошек. с которыми она ни на минуту не расстается, рассказал директор МХАТ Владимир Кехман в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Артистка проживала в элитной четырехкомнатной квартире в центре Москвы. Но в последнее время, по словам соседей, никого к себе не впускала и даже не вставала. Однажды, по словам жильцов дома, Доронина залила соседей и зайти к ней получилось случайно.

Толкнули дверь, вошли к ней случайно. Потом приезжал ее этот Игорь, которому она, по-моему, квартиру завещала. Какой-то сын ее приятеля, которого она считает чуть ли ни своим племянником, — рассказала одна из соседок актрисы.

Новость о завещании стала большой неожиданностью для Владимира Кехмана, который сообщил, что знает только одного Игоря — и это помощник Дорониной. Дом престарелых, в котором сейчас находится легенда советского театра и кино, Кехман хвалит, рассказывая, что там есть «массажи, бани, спорт», а тех, кто называет заведение «домом престарелых» называет «негодяями абсолютными».

До того, как попасть в этот дом престарелых, Доронина находилась в элитном частном пансионате, который обходился театру в 750 тысяч рублей в месяц. Но после перенесенного коронавируса актриса совсем ослабла и в пансионате на Барвихе за ней уже не смогли ухаживать должным образом, считает директор МХАТ.

У нее был ковид, и она, когда переболела, безусловно, была ослабшей. Барвиха не смогла уже, к сожалению, нормальным образом ухаживать за ней, поэтому мы перевезли ее в Теплый Стан по совету Александра Калягина, и там за ней сейчас ухаживают, — рассказал Кехман.

Он также подтвердил информацию о том, что в доме престарелых артистка находится с двумя своими кошками.

Ранее сообщалось, что первым о том, что Татьяна Доронина оказалась в «доме престарелых», сообщил на прошлой неделе писатель, драматург Юрий Поляков, который активно сотрудничал с МХАТом им. Горького в годы, когда Доронина возглавляла театр. До этих пор считалось, что актриса находится на лечении в подмосковном санатории «Барвиха» Управления делами президента РФ.