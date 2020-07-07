Московские театры смогут открыться с 1 августа

https://static.news.ru/photo/05211478-c122-11ea-8424-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театры в Москве смогут возобновить работу с 1 августа. Это станет возможным при соблюдении заполнения залов на 50%.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой выразил надежду, что ближе к сентябрю учреждения культуры начать рассаживать в залах больше гостей, передаёт РИА Новости.

У нас, правда, хорошая новость для нас, для театралов: в Москве разрешают открыть театры с тем, чтобы в залах собиралось 50 процентов зрителей. И это будет с 1 августа, — цитирует агентство слова Швыдкого.

Ранее в Министерстве культуры заявили, что театральный сезон будет открыт в сентябре 2020 года при условии стабильной эпидемиологической ситуации. В августе в Роспотребнадзор на согласование будет направлен вариант рассадки зрителей.

Как писал NEWS.ru, министр культуры Ольга Любимова рассказала, как будет организована работа российских музеев и театров после ослабления ограничений по COVID-19. По её словам, зрителей театральных постановок начнут рассаживать в шахматном порядке, а в музеях появится квота на пространство для одного посетителя.