Известный театральный режиссер предложил лишить россиянок права голоса Режиссер Бояков предложил лишить женщин в России избирательного права

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российских женщин нужно лишить права голосовать на выборах, заявил бывший художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков. Театральный режиссер и продюсер в интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) высказал мнение, что россиянкам не нужно предоставлять избирательное право, а решение за всю семью должен принимать мужчина. Культурный деятель признался, что понимает, насколько «дико» его слова прозвучат для либералов, но для него самого это «абсолютно понятно и просто».

Избирательное право, если его оставлять, должно быть совсем другим. Избирательное право, конечно, нужно давать главе семьи — мужчине. Он должен иметь столько бюллетеней, сколько у него детей. Вся семья должна голосовать за одного того или иного кандидата, — сказал Бояков.

Режиссер считает, что невозможно представить ситуацию, когда «одно тело» голосует за республиканца Дональда Трампа, а «другое» — за демократа Джо Байдена. По его словам, такое различие во взглядах — «однозначный бред».

Ранее Бояков назвал российскую эстраду позорищем. Постановщик признавался, что не любит «культурную элиту», которая диктует свои модели поведения. Режиссер также раскритиковал певицу Веру Брежневу, осудившую российскую спецоперацию на Украине. Бояков задавался вопросом, почему Брежнева не поет на украинском.