Экс-худрук МХАТа назвал позорищем российскую эстраду и «Голубые огоньки» Экс-худрук МХАТа Бояков назвал позорищем российскую эстраду и «Голубые огоньки»

Фото: Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

Певица и актриса Вера Брежнева во время съемок программы «Новогодний голубой огонек»

Художественный руководитель Нового театра, экс-худрук МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в беседе с NEWS.ru назвал «позорищем» российскую эстраду, к которой причислил, в частности, певицу Веру Брежневу и артистов «голубых огоньков». Режиссер признался, что его не устраивает «культурная элита, которая диктует нам модели поведения».

Меня не устраивает культурная элита, которая диктует нам модели поведения. Я об этом говорил десятилетиями, наблюдая это позорище, которое представляет собой, например, наша русская эстрада. Все эти «голубые огоньки». И где они? И что? И где Вера Брежнева, заявившая, что теперь будет петь на украинском?! — сказал Эдуард Бояков.

Режиссер убежден, что российской культуре необходимы кардинальные перемены. По его мнению, сегодня страна находится в пиковой, важнейшей, и решающей точке, когда должны появиться «новые, здоровые силы в идеологии».

Ранее певец, победитель седьмого сезона шоу «Голос» Петр Захаров заявил, что «голубые огоньки» должны остаться в сетке новогодних программ. Однако, по его мнению, такие концерты не должны быть абстрагированы от спецоперации, поскольку задача подобных шоу — объединять людей вокруг государственных идей.