Испанский оперный театр проведёт концерт для растений

Оперный театр Лисео в Барселоне проведёт концерт для растений в горшках. Это будет первое представление на площадке после снятия запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавиурса.
Выступление получило название «Концерт для биоцена», сообщает The Guardian. В зале перед артистами будут расставлено 2292 растения.
Люди также смогут посмотреть концерт, но только в режиме онлайн. Трансляция пройдёт на YouTube-канале театра.
В то время, как значительная часть человечества заперлась в замкнутых пространствах и отказалась от передвижений, природа прокралась и заняла места, которые мы освободили, — заявил концептуальный художник и автор проекта Эудженио Ампудия.
Как писал NEWS.ru, американская группа Cypress Hill отыграет концерт, который можно будет посмотреть онлайн в VR. Выступление будет снято по технологии видео с обзором 360 градусов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен