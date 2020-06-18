Испанский оперный театр проведёт концерт для растений

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Народный артист СССР Юрий Соломин прокомментировал планы Минкультуры по шахматной рассадке в театрах. По его мнению, зрителей не нужно сажать вовсе.

А может быть, стоя, зачем сидеть? Как на фуршете. Вот тогда будет настоящий праздник, — уверяет он. 18 июня артисту исполнилось 85 лет. В канун значимой даты он пообщался с...