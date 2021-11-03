Имя Боякова убрали со стенда о великих руководителях МХАТа

Имя Эдуарда Боякова убрали со стенда о великих руководителях МХАТа имени Горького на здании театра. Теперь последним продолжателем традиций основоположников театра значится Татьяна Доронина, сообщает РЕН ТВ.

Обновлённая надпись у входа в здание гласит :

МХАТ — это продолжение традиций великих основоположников руководителями театра разных лет: И. Москвиным, О. Ефремовым, Т. Дорониной.

Раньше на табличке красовалась и фамилия бывшего худрука Боякова. Новое руководство учреждения, похоже, старается навсегда вычеркнуть из истории МХАТа имя скандально прославившегося руководителя. Недавно назначенный директор театра Владимир Кехман уже успел снять портрет Боякова в холле театра, обратившись при этом к Татьяне Дорониной со словами признательности.

Ранее стала известна реакция президента МХАТа им. Горького Татьяны Дорониной на новость об увольнении Эдуарда Боякова с должности художественного руководителя театра. Узнав о снятии со стены в фойе портрета Боякова, против назначения которого на этот пост Доронина возражала ещё три года назад и в знак протеста не приходила всё это время во МХАТ, Татьяна Васильевна рассмеялась.