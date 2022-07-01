Худрук «Гоголь-центра» Агранович попрощался со зрителями при полном аншлаге

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Худрук «Гоголь-центра» Алексей Агранович выступил с прощальной речью на финальном спектакле авторского театра Кирилла Серебренникова. Агранович покидает свой пост по решению властей Москвы, худруком учреждения, который упомянут в документе столичного депкульта под прежним названием Театр им.Гоголя назначен сын Юрия Яковлева Антон Яковлев.

Видео с прощальной речью и аншлагом на последнем спектакле опубликовано в Telegram-каналах и соцсетях.

Вы стали неотъемлемой частью «Гоголь-центра». Вы сделали нас счастливыми. И это у нас никого не отнять. Сегодня мы закрываем девятый сезон. Сегодня мы закрываем и сам проект под названием «Гоголь-центр». Таковы реалии времени. Но мы говорим вам до свидания. Ведь мы все ещё живы. Давайте просто запомним это. Спасибо, — сказал Агранович.

На кадрах видно, что в зале был полный аншлаг, перед началом публика встретила артистов бурными овациями. Последней в истории театра Кирилла Серебренникова стала постановка Я не участвую в войне. К 100-летию Юрия Левитанского«. Спектакль является обращением к стихам Юрия Левитанского, которому в этом году исполняется 100 лет.

По задумке авторов, на сцене артисты разных поколений «будут искать и находить точки соприкосновения настоящего и прошлого, выявлять схожие неизменные черты современного мира и мира второй половины XX века».

Ранее сообщалось, что департамент культуры Москвы расторг трудовые отношения с худруками трёх столичных театров — Аграновичем из «Гоголь-центра», Рыжаковым из «Современника» и Райхельгаузом из «Школы современной пьесы».