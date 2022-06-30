«Гоголь-центр», «Современник» и «Школа современной пьесы» сменили худруков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктор Рыжаков

Департамент культуры Москвы расторг трудовые отношения с худруками трёх столичных театров — Аграновичем из «Гоголь-центра», Рыжаковым из «Современника» и Райхельгаузом из «Школы современной пьесы». Теперь три столичных театра возглавят хорошо известные театральной общественности и полюбившиеся публике режиссёры и деятели искусств, пишет ТАСС.

Новые назначения связаны с прекращением трудовых отношений и истечением трудовых договоров с прежним руководством учреждений, — приводит агентство сообщение столичного департамента культуры.

Алексея Аграновича в «Гоголь-центре» сменит сын Юрия Яковлева — режиссёр театра и кино Антон Яковлев. Он является обладателем премий «Золотой витязь», «Звезда театрала», премии Москвы в области литературы и искусства. Среди его театральных постановок — «Крейцерова соната», «Дуэль», «Король Лир», «Воительница» и многие другие.

Вместе с Аграновичем из театра уйдёт и его директор Алексей Кабешев. Его заменит Александр Бочарников, который возглавлял Новосибирскую государственную филармонию, а до этого работал в Театре Сатиры под началом Александра Ширвиндта.

В «Школе современной пьесы» место худрука вместо Иосифа Райхельгауза займёт Дмитрий Астрахан. На счету заслуженного деятеля искусств такие картины, как «Подари мне лунный свет», «Ты у меня одна», «Жёлтый карлик» и другие.

В «Современнике» вместо Виктора Рыжакова за творческую часть будет отвечать худсовет, как это было, когда театр только создавался и за его творческую часть отвечали Галина Волчек, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков и другие. На должность директора театра назначен управленец и педагог Юрий Кравец.

Ранее режиссёр и худрук «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз заметил, что «некоторые элементы спецоперации в культуре уже проглядываются». По словам режиссёра, это проявляется в том, что «не рекомендуют играть те или иные спектакли, упоминать те или иные имена». По его мнению, государство должно организовывать только структуры, а не вмешиваться на уровне идеологии.