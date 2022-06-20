Одним бордель, другим свобода слова: нужна ли нам спецоперация в культуре С начала конфликта на Украине представители российской интеллигенции говорят о необходимости формирования новой идеологии для воспитания патриотов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

С начала спецоперации на Украине оставшиеся в России представители интеллигенции активно заговорили о необходимости фундаментальных изменений в культуре и формировании идеологии для воспитания патриотизма. Актёр Иван Охлобыстин даже ввёл для этого термин «культурный патриот» (или сокращённо — культпат). NEWS.ru узнал мнение деятелей культуры о том, нужна ли России культурная спецоперация и какую роль в ней должно играть государство.

«Цензура в России была всегда, а её отсутствие — это социальное вранье»

Сегодня о русской культуре говорит весь мир. Одни её запрещают, другие игнорируют, третьи делят артистов, художников, режиссёров на «наших» и «ненаших». Внутри страны всё чаще слышны призывы к серьёзным изменениям в культуре — в том числе и на государственном уровне.

Писатель Захар Прилепин выложил на своём YouTube-канале 12-минутный монолог о том, как надо работать с российской культурой. По его мнению, необходимо лучше прививать отечественным артистам любовь к родине, армии и народу. Чтобы люди «не ориентировались на западные кинофестивали при выборе фильмов, а прислушивались к мнениям внутри страны». Прилепин считает, что государство должно принимать непосредственное участие в формировании идеалов и использовать для этого все возможные виды и жанры искусства.

С ним согласна актриса и телеведущая Яна Поплавская. В беседе с NEWS.ru она объяснила свою позицию тем, что «любая страна опирается на идеологию государства, которую несёт культура. А она не может существовать в свободном полёте».

Цензура нам необходима. Иначе наступает анархия. В Советском Союзе сценического и экранного героя представляли человеком с прекрасным набором личных качеств, который дорожит семьей, воспитывает детей и любит родину. Миллионы людей подражали ему. Воздействие культуры на народ — это то же самое, что и воспитание в семье. Ведь семья — это маленькое государство, — рассказала Поплавская.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Яна Поплавская

Актриса утверждает, что цензура в России была всегда, а «её отсутствие — это социальное вранье».

Даже когда мы растим своих детей, то постоянно цензурируем их поведение. Говорим: не смей ругаться матом, ты должен образовываться, есть вилкой и ножом. Это и отличает нас от животных. Неспроста существуют институты наказания: суды, тюрьмы. Это и есть цензурирование асоциального поведения. Именно культурой нужно воспитывать патриотов, и сейчас настало подходящее для этого время, — считает Поплавская.

«Если искусственно пытаться превратить страну в закрытый лагерь, то это ничего не даст»

Иного мнения придерживается режиссёр и художественный руководитель московского театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз. По его мнению, государство должно организовывать только структуры, а не вмешиваться на уровне идеологии.

Для этого у нас есть Конституция, в которой всё написано. Посмотрите пятую, шестую статьи. Там сказано и о свободе слова, и о свободе выступлений. Это наш основной закон, — объяснил режиссёр NEWS.ru.

Он также заметил, что «некоторые элементы спецоперации в культуре уже проглядываются». По словам режиссёра, это проявляется в том, что «не рекомендуют играть те или иные спектакли, упоминать те или иные имена».

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва» Иосиф Райхельгауз

Сам Райхельгауз считает такой подход неверным. Он убеждён, что если «искусственно пытаться превратить страну в закрытый лагерь, то это ничего не даст, кроме тормоза и потерь в развитии собственной русской культуры».

Существуют высшие человеческие ценности. Не случайно мир стремится к объединению. Независимо от санкций мы почувствовали, что значит коммуникации и культура, которая не может быть спрятана за неким рубежом. Как бы одни ни кричали «Запретить русскую культуру!», а другие — «Запретить западную культуру!», это всё мракобесие, — считает Иосиф Райхельгауз.

Две недели назад в информпространстве появился термин «культпат» (культурный патриот). Его ввёл актёр и режиссёр Иван Охлобыстин. В личном блоге он причислил себя к парии (отверженная и бесправная социальная группа. — NEWS.ru) культпатов и посетовал на отсутствие у России собственной культуры.

Люди не дураки, понимают происходящее, но сделать ничего не могут. Да и сформулировать толком тоже. Потому что такие вещи должна формулировать культура, но она тоже существует по законам «экономической целесообразности» и ни на что не способна. По сути — её нет. Зачем придумывать новые телевизионные форматы, если есть возможность франшизы? Зачем снимать своё кино, если можно купить право на прокат голливудской продукции? — пишет актёр.

По его мнению, действующая спецоперация на Украине — это «работа по спасению России», направленная в первую очередь на «немедленное изменение культурного борделя в культурный фронт».

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва» Иван Охлобыстин

«Годовой бюджет всего нашего кинематографа — это бюджет одного американского анимационного фильма»

С Охлобыстиным согласен актёр и депутат Государственной думы Николай Бурляев. Он считает, что «спецоперация способствует возрождению России, а спустя время страна сможет жить самостоятельной жизнью и очистится от западного сора».

В то время как писатель и журналист Денис Драгунский считает единственно верным решением позволить культуре свободно развиваться.

У государства был опыт вторжения в неё в 1930 году. Ни к чему хорошему это не привело, — сказал Драгунский NEWS.ru.

Яна Поплавская тоже утверждает, что Россия не сможет существовать в закрытом пространстве и никогда там не была. Для этого, по мнению актрисы, нужно перечеркнуть всю мировую культуру.

Другой момент — на что мы ориентируемся и что оттуда забираем. Мы должны отсечь чуждое и забрать то, что помогает созидать. Тогда появятся патриоты, фантастические спектакли, замечательная музыка. Мы не победили бы ни в одной войне, если бы там истово ни верили, что мы являемся великим русским народом, — говорит актриса.

Иной позиции придерживается актёр Сергей Пускепалис. По его мнению, иногда «межкультурный опыт полезно на время отключить и сосредоточиться на достижениях, существующих внутри страны. Провести импортозамещение нравственных ценностей».

Мы должны осознать ситуацию и начать вырабатывать инструменты для стимуляции талантливых людей, которые будут отражать в искусстве социально значимые вопросы нашего государства. Последние 30 лет россиян якобы интегрировали в общий культурный поток, но это не всегда шло нам на пользу, — объяснял Пускепалис.

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press Сергей Пускепалис

Пока одни деятели культуры настаивают на свободном и естественном развитии культуры, другие уже продвигают идеи на законодательном уровне. Так, Николай Бурляев рассказал NEWS.ru, что уже предложил депутатам Госдумы увеличить бюджет на культуру.

Сегодня годовой бюджет всего нашего российского кинематографа — это бюджет одного американского анимационного фильма. Мы пришли к тому, что рынок завладел культурой. А культура несовместима с рынком. У них разные задачи. У культуры — поднимать дух, вдохновлять, просветлять. А у рынка — делать деньги любыми способами. Пришло время очищения и выздоровления, — говорит Бурляев.

По его словам, запрос на то же патриотическое кино остаётся, но финансирование на него выделяется «совсем небольшое». И сейчас депутаты продолжают работать над увеличением годового бюджета российского кинематографа.