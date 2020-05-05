Героем первого онлайн-выпуска «Мхатовских пятниц» станет Хабенский

https://static.news.ru/photo/ab59d894-8eb8-11ea-ac25-fa163e074e61_660.jpg Константин Хабенский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова из-за введённых в России ограничительных санитарных мер решил перевести в онлайн свои традиционные «Мхатовские пятницы» — неформальные встречи с актёрами разных поколений. Первым гостем мероприятия в новом формате станет Константин Хабенский.

Об этом ТАСС рассказала пресс-атташе МХТ Наталья Витвицкая. Она напомнила, что записи всех прошедших ранее «Мхатовских пятниц» доступны на YouTube. Онлайн-версия пройдёт в форме трансляции в Instagram.

Виртуальная встреча с Константином Хабенским состоится 8 мая в 14:00 по Москве, вопросы актёру можно задать заранее в соцсетях. Хабенский вручит приз автору самого интересного вопроса. В качестве ведущего «Мхатовских пятниц» традиционно выступал заместитель худрука МХТ Вадим Верник, он останется в этой роли и в онлайн-формате.

Как ранее писал NEWS.ru, Константин Хабенский исполнит главную роль в постановке «Ходжа Насреддин» — театральном дебюте кинорежиссёра Тимура Бекмамбетова.