Галина Власова рассказала, как Меньшиков уволил актёров из театра Ермоловой

Актриса Галина Власова рассказала, как происходило увольнение сотрудников Театра имени Ермоловой, которым сейчас руководит Олег Меньшиков. По её словам, глава учреждения принял решение расстаться с опытными членами труппы, при этом тайно понизив их в категории, сообщает Пятый канал.

Мы оказались в достаточно тяжёлой ситуации. Уйдя в очередной заслуженный отпуск, мы получили уведомление о сокращении штата из-за тяжёлой экономической ситуации в связи с пандемией, — сообщила Власова в интервью телеканалу.

Актёры решили сами разобраться, на каком основании их понизили в категории, для чего запросили документы у руководства театра. Каково же было их удивление, когда они узнали, что некоторым сотрудникам театра понизили категории ещё в 2015 году.

Это нас очень сильно удивило. Мы стали запрашивать приказы, проверки квалификационной комиссии, в связи с чем было принято такое решение. Но таких документов не оказалось. Мы обратились в трудовую инспекцию, обратились в департамент культуры, Минкультуры и разные другие органы, — рассказала Власова.

По словам актрисы, руководитель театра не идёт на контакт с персоналом. Диалог с ними ведёт директор театра — Сергей Кузоятов. Именно он занимается вопросами по сокращению.

Ранее актриса театра Ермоловой Людмила Шмелёва, попавшая под массовое сокращение сотрудников, рассказала о запоях художественного руководителя театра Олега Меньшикова. По словам актрисы, на гастролях Меньшиков мог не дать артистам выйти на сцену, так как сам из-за состояния алкогольного опьянения не имел возможности играть.