Евгений Миронов ответил на слухи об участии в пьяной драке в Театре наций

Евгений Миронов прокомментировал слухи о своём участии в пьяной драке, которая произошла прямо в здании Театра наций. По слухам, потасовку в учреждении культуры устроили три человека, в том числе и нетрезвый худрук театра, сообщает Пятый канал.

Также сообщалось , что актёры театра якобы даже вызвали полицию, чтобы разнять дерущихся. Однако сам Евгений Миронов эти слухи не подтвердил. Народный артист России заявил, что эта информация не соответствует действительности.

Это фейк, это фейк, — ответил Миронов журналисту телеканала.

СМИ напоминают, что две недели назад Миронов провёл вечеринку в своём театре, которая была посвящена премьере спектакля «Мастер и Маргарита» и 60-летнему юбилею самого актёра. На праздник пришло множество друзей знаменитости, вечеринка затянулась допоздна, но прошла мирно и без всяких драк — под музыку и весёлые тосты.

Ранее актёр Евгений Миронов вышел в свет с восьмилетним подросшим сыном Петром. Худрук театра Наций появился на светском рауте, кадры с которого появились в соцсети.