Евгений Миронов ответил на слухи об участии в пьяной драке в Театре наций

Евгений Миронов прокомментировал слухи о своём участии в пьяной драке, которая произошла прямо в здании Театра наций. По слухам, потасовку в учреждении культуры устроили три человека, в том числе и нетрезвый худрук театра, сообщает Пятый канал.
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Это фейк, это фейк, — ответил Миронов журналисту телеканала.
СМИ напоминают, что две недели назад Миронов провёл вечеринку в своём театре, которая была посвящена премьере спектакля «Мастер и Маргарита» и 60-летнему юбилею самого актёра. На праздник пришло множество друзей знаменитости, вечеринка затянулась допоздна, но прошла мирно и без всяких драк — под музыку и весёлые тосты.
Ранее актёр Евгений Миронов вышел в свет с восьмилетним подросшим сыном Петром. Худрук театра Наций появился на светском рауте, кадры с которого появились в соцсети.