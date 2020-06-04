Директор театра Вахтангова предложил начать монетизировать онлайн-спектакли

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок выразил мнение, что театрам нужно задуматься о монетизации спектаклей, которые они начали показывать бесплатно в режиме онлайн после введения запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Крок заявил, что нужно решить проблему авторских прав, потому что ни одна площадка сейчас не может показывать представления в Сети за деньги,
У нас огромная страна с различными часовыми поясами, и, мне кажется, если мы хотим эту историю онлайн-показа развивать, она всё равно должна постепенно переходить в какую-то монетизацию, — сказал Крок.
Как писал NEWS.ru, Государственный академический Мариинский театр оценил убытки в сумму более 1 млрд рублей от пандемии коронавируса. Площадка не работает с середины марта из-за запретов на массовые мероприятия.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен