Бузова выразила желание сыграть на сцене нового театра Боякова

Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала спектакль «Чудесный грузин» «большой и шикарной постановкой». Она убеждена, что её нужно «возвращать к жизни», и выразила желание вновь исполнить роль Бэллы Шанталь, на этот раз на сцене нового театра экс-худрука МХАТа Эдуарда Боякова, цитирует KP.RU.

А по поводу «Чудесного грузина» — это большая и шикарная постановка. Спектакль с невероятной историей, наделавший крайне много шума, желающих на него пойти очень много. Поэтому, конечно, этот спектакль нужно возвращать к жизни. Я готова прийти к Эдуарду в новый театр и с удовольствием продолжить играть эту постановку, — подчеркнула Бузова.

Владимир Кехман был назначен на пост генерального директора МХАТа им. Горького 27 октября. После этого из театра были уволены пресс-секретарь Виктория Мусина-Пушкина и бывший врио директора Олег Михайлов. Чуть позже ушёл художественный руководитель Эдуард Бояков. Была также отменена постановка «Чудесный грузин» с участием Ольги Бузовой. Кехман объяснил увольнение Бузовой её высоким гонораром, несоразмерным с продажами билетов на спектакль.

Ранее Бояков пообещал возвращение «Чудесного грузина» и других спектаклей на сцене своего театра. Как рассказал экс-худрук МХАТа, он возглавит новый негосударственный театр, название которого он пока не раскрывает.