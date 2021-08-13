Бортник обвинила Меньшикова в несправедливом разжаловании

Попавшая под сокращение актриса Театра Ермоловой Мария Бортник обвинила художественного руководителя Олега Меньшикова в несправедливом разжаловании. Слова актрисы передаёт StarHit.

В 2008-м дослужилась до артистки драмы высшей категории. В 2015-м, во время декретного отпуска, мне дали на подпись новый договор, где, как оказалось, маленькими буквами было указано, что я уже артистка драмы первой категории, — сетует Бортник.

По словам актрисы, её и многих других артистов, попавших под сокращение, обманным путём разжаловали в 2015 году. Дело в том, что между званием «Артистка драмы высшей категории» и «Артистка драмы первой категории» есть большая разница. Во-первых, чем выше звание актёра, тем он ближе к государственным наградам. Во-вторых, это влияет на размер гонорара артиста. Более того, по словам Бортник, понизить квалификацию работника театра возможно только при наличии достаточно весомых оснований, «связанных с утерей профессиональных навыков», и сделать это можно только при взаимодействии со специально собранной комиссией. Меньшиков же, по словам актрисы, был вполне доволен её игрой, никаких нареканий ей не делал и комиссий не собирал.

Ранее другая актриса Театра Ермоловой, Василиса Пьявко, рассказала о разделе Меньшиковым труппы на «чужих» и «своих».