«Актёр Актёрыч»: коллеги раскритиковали пафосный уход Белого из МХТ Коллеги раскритиковали бросившего театр актёра МХТ Белого и припомнили ему Марину Голуб

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Анатолий Белый

Коллеги резко раскритиковали актёра МХТ Анатолия Белого, который бросил театр и уехал из России. Они припомнили беглому артисту, что в театр его привела бывшая жена Марина Голуб, умолявшая Олега Табакова взять безвестного артиста в труппу, сообщает «МК».

Работники театра вовсе не расстроены уходом Белого, тем более, что его публичное прощание с коллегами по цеху вызвало у них недоумение. По словам партнёров по спектаклю, Анатолий Белый в последнее время стал замкнутым и перестал общаться, долгое время ничего не писал в соцсетях.

Артист просто отыгрывал положенные роли, а по окончании театрального сезона внезапно появился на банкете, чем вызвал у коллег большое недоумение. Он поднял бокал и признёс прощальную речь, посвящённую своему отъезду. «Так складываются обстоятельства, что я должен покинуть страну. Вы все для меня родные, любимые, я благодарен Табакову, Хенкиной, которая меня заметила и привела в МХТ», сказал самый востребованный актёр театра.

Речь вызвала возмущение артистов, которые припомнили, что вообще-то в театр тогда никому неизвестного лицедея привела Марина Голуб, с которой актёр закрутил роман, а после женился, несмотря на солидную разницу в возрасте.

Именно Голуб умоляла Олега Табакова принять своего протеже в спектакль Серебренникова «Терроризм», после чего и началась карьера Белого. Однако, о бывшей супруге актёр не обмолвился ни словом.

Для нас это было выступление такого Актёра Актёрыча. Во-первых, от родных не уезжают, и зачем бросаться словами? А во-вторых, все знают, кто на самом деле привел в театр Белого, которого здесь никто и не знал. Это сделала его прежняя жена — актриса Марина Голуб... Но он про неё даже не вспомнил, и про Серебренникова тоже не вспомнил. Так что его слова иначе как позерством не назовёшь, — заключил один из артистов театра.

Ранее сообщалось, что самый востребованный актёр МХТ Анатолий Белый ушёл из театра и уехал из России. Слухи об этом появились накануне, когда стало известно, что Белого в спектаклях заменит Хабенский. Свой отъезд из страны вскоре подтвердил и сам актёр.