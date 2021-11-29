Умерла Актриса Ермоловского театра Валентина Иванова

Валентина Иванова, советская и российская актриса, долгое время прослужившая в Театре имени М. Н.Ермоловой, умерла в возрасте 77 лет, cообщила пресс-служба театра. Причина смерти не называется. Актриса скончалась 22 ноября.

Она служила в Ермоловском с 1963 года, сыграв не один десяток ролей. Большая потеря, — сказано в сообщении.

Руководство и труппа театра выразили соболезнования семье и коллегам артистки.



Валентина Иванова родилась в 1944 году, в 1968 стала выпускницей ГИТИСа. Актриса известна по ролям в таких спектаклях Театра Ермоловой, как «Измена», «Утиная охота», «Конец — делу венец», «По соседству мы живем», «Теория невероятности».



Снималась Валентина Иванова и в кино, более всего она запомнилась телезрителям по дебютной роли в любимыми многими совесткими гражданами мини-сериале 1968 года «Угрюм-река». В нём она исполнила роль Нины Куприяновой. Кроме того, Иванова принимала участие в таких фильмах,как «Дама с попугаем», «Сестры», снималась в эпизоде сериала «Солдаты».

Ранее сообщалось, что актёр театра и кино, сыгравший одну из ролей в мини-сериале Светланы Дружининой «Гардемарины, вперёд!» Владимир Кузнецов скончался в возрасте 65 лет.