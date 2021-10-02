Ахеджакову вызвали в Следственный комитет из-за спектакля «Первый хлеб»

Народную артистку России Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет. Об этом она рассказала на сборе труппы театра «Современник». По её словам, она приходила в Следственный комитет на беседу в рамках проверки спектакля «Первый хлеб» по жалобе общественной организации «Офицеры России», сообщает URA.RU в своём Telegram-канале.

Следствие подробно расспросило актрису о постановке и поинтересовалось, почему её героиня негативно высказалась о ветеранах.

Мне от этого всего так тяжело, — призналась Ахеджакова.

Ахеджакова до этого пожаловалась на травлю после скандала, вызванного спектаклем «Первый хлеб» в театре «Современник». Общественная организация «Офицеры России» обратилась с жалобами в Генпрокуратуру и московскую мэрию из-за этого представления. Постановку назвали «предельно неуважительной к защитникам Отечества». Кроме того, обращалось внимание на многочисленное использование нецензурной лексики и пропаганду однополой любви.

Ранее в театре «Современник» озвучили состав артистов спектакля «Первый хлеб», который после скандала с жалобами ветеранов вернётся на сцену 3 и 4 октября. В кассе театра NEWS.ru сообщили, что замен в постановке не будет и актриса Лия Ахеджакова продолжит исполнять роль бабушки Нурии.