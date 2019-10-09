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Бывший испанский теннисист Андрес Химено умер в среду на 83-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает газета Marco.

За свою карьеру Химено выиграл 41 турнир в одиночном разряде. В 1972 году он стал победителем Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в одиночном разряде. В 2009 году был введен в Международный зал теннисной славы.

В своих социальных сетях соболезнования выразили многие испанские теннисисты, в их числе Рафаэль Надаль, Даниэль Химено-Травер и Гарбинье Мугуруса.

Acaban de comunicarme la triste noticia del fallecimiento de #AndresGimeno . Sin duda uno de los pioneros del tenis en España y un gran deportista. Un sentido saludo a su familia. D.E.P. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 9, 2019

Triste noticia. #AndresGimeno Descanse en paz. Ejemplo. — Daniel Gimeno Traver (@dani_gimeno) October 9, 2019

D.E.P. #AndresGimeno , uno de los pioneros del tenis español. Gran jugador. Un cariñoso abrazo a su familia y amigos. pic.twitter.com/uCxTN8KsRL — Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) October 9, 2019

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