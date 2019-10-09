Бывший испанский теннисист Андрес Химено умер в среду на 83-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает газета Marco.
За свою карьеру Химено выиграл 41 турнир в одиночном разряде. В 1972 году он стал победителем Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос») в одиночном разряде. В 2009 году был введен в Международный зал теннисной славы.
В своих социальных сетях соболезнования выразили многие испанские теннисисты, в их числе Рафаэль Надаль, Даниэль Химено-Травер и Гарбинье Мугуруса.
Acaban de comunicarme la triste noticia del fallecimiento de #AndresGimeno. Sin duda uno de los pioneros del tenis en España y un gran deportista. Un sentido saludo a su familia. D.E.P.