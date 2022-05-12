Украинская теннисистка призвала россиян к ответу Теннисистка Свитолина заявила, что российские теннисисты должны публично озвучивать свою позицию

Элина Свитолина / Фото yangyuanyong/XinHua/Global Look Press

Бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина заявила, что российские и белорусские теннисисты должны публично озвучивать свою позицию, сообщает Eurosport.co.uk. По словам спортсменки, зная позицию россиян и белорусов по ситуации на Украине, другие атлеты буду чувствовать себя в безопасности.

Для нас, для украинцев, очень важно, чтобы россияне и белорусы высказывались, чтобы они выбирали, на чьей стороне им быть. Мы хотим знать, мы хотим чувствовать себя в безопасности, потому что, если они не скажут своё мнение по этому поводу, мы не узнаем, поддерживают ли они своё правительство, — сказала теннисистка.

20 апреля российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона. Позже в Британии назвали причину такого решения — желание защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма.

Ранее Свитолина снялась с турнира в Монтеррее из-за нежелания играть против соперницы из России Анастасии Потаповой. Она отметила, что до того момента, пока главные теннисные организации не наложат санкции на российских и белорусских спортсменов, она не выйдет на корт ни в одном матче против них.