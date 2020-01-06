https://static.news.ru/photo/9e0695ce-3224-11ea-b44e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Рублёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар).

Матч длился 1 час 8 минут и завершился победой россиянина со счётом 6:4, 6:2. В следующем матче Рублёв сыграет с сербом Ласло Джере.

Турнир завершится 12 января, его призовой фонд составляет $ 1 465 260.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в третьем туре группового этапа командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) сборная России одержала победу над командой Норвегии.