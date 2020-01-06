Российский теннисист Андрей Рублёв обыграл Михаила Кукушкина из Казахстана и вышел в четвертьфинал турнира в Дохе (Катар).
Матч длился 1 час 8 минут и завершился победой россиянина со счётом 6:4, 6:2. В следующем матче Рублёв сыграет с сербом Ласло Джере.
Турнир завершится 12 января, его призовой фонд составляет $ 1 465 260.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в третьем туре группового этапа командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup) сборная России одержала победу над командой Норвегии.
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