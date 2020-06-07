Теннисист Рублёв доволен тренировками во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/bb28d0ca-a981-11ea-bb7a-fa163e074e61_660.jpgАндрей РублёвФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что доволен своими тренировками во время режима самоизоляции, вызванного пандемией коронавируса.
Свой уровень оценить сложно без матчей, без реальных турниров. Но, как я тренируюсь, как играю — мне всё нравится, — цитирует Рублёва ТАСС.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ранее говорил, что российские теннисисты испытывают проблемы с тренировками из-за коронавируса.
Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, писал NEWS.ru.