Теннис

Теннисист Рублёв доволен тренировками во время самоизоляции

14:46, 08 июня 2020
Андрей Рублёв Андрей Рублёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Андрей Рублёв заявил, что доволен своими тренировками во время режима самоизоляции, вызванного пандемией коронавируса.

Свой уровень оценить сложно без матчей, без реальных турниров. Но, как я тренируюсь, как играю — мне всё нравится, — цитирует Рублёва ТАСС.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ранее говорил, что российские теннисисты испытывают проблемы с тренировками из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, писал NEWS.ru.

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