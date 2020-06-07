Теннисист Рублёв доволен тренировками во время самоизоляции

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Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказала своё мнение о соотечественниках, которые переезжают за границу, считая, что они деградируют и не развиваются.

Люди, которые рвутся поехать жить за границу, потом останавливаются в развитии, когда приезжают, — сказала Кузнецова во время интервью с Марией Командной в Instagram. Она подчеркнула, что многие из тех,...