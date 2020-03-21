https://static.news.ru/photo/45e9f624-6c3a-11ea-8bd5-fa163e074e61_660.jpgАндрей РублёвФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как пандемия коронавируса влияет на спортсменов.
Проблем уже немало, но турниры перенесены, их хотят доиграть. Из-за закрытия спортивных объектов у многих теннисистов уже начинаются проблемы с тренировочным процессом, — цитирует Тарпищева ТАСС.
Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, писал NEWS.ru.