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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о том, за какими спортсменами он любил следить в детстве.

Для многих российских теннисистов кумиром был Евгений Кафельников, но я никогда не видел, как он играет. Моим любимым теннисистом всегда был Марат Сафин. Я видел, как он добивается успеха на...