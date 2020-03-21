Андрей Рублёв Андрей Рублёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как пандемия коронавируса влияет на спортсменов.

Проблем уже немало, но турниры перенесены, их хотят доиграть. Из-за закрытия спортивных объектов у многих теннисистов уже начинаются проблемы с тренировочным процессом, — цитирует Тарпищева ТАСС.

Ранее стало известно, что россиянин Андрей Рублёв поднялся на одну строчку и теперь занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Даниил Медведев по-прежнему занимает пятую строчку, писал NEWS.ru.

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