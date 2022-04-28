Тарпищев прокомментировал отстранение российских теннисистов от Уимблдона Глава Федерации тенниса РФ заявил, что для защиты прав россиян сделано всё возможное

Шамиль Тарпищев / Фото Софья Сандурская/АГН «Москва»

Глава Федерации тенниса Шамиль Тарпищев заявил о том, что ради допуска российских игроков до учасия в Уимблдоне-2022 сделано всё возможное, но теперь всё зависит не от российской стороны. Слова функционера приводит Metaratings.ru.

Сделано всё, что возможно. Я всё время осуждаю себя за то, что начинаю оперировать, а это только мешает спортсменам. В этой ситуации больше важна позиция ATP и WTA, которые выступают за то, чтобы мы играли. Остальное — вторично. Однако уже не от нас зависит, разрешится ли проблема с участием российских теннисистов на Уимблдоне положительно, — сказал Тарпищев.

Также функционер отметил, что вся юридическая работа, которая могла быть проведена по поводу отстранения россиян, уже была сделана.

О том, что российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона, стало известно 20 апреля. Позже в Британии назвали причину такого решения — желание защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма. Позже глава Уимблдона назвал другую причину отстранения россиян и белорусов от участия в турнире.