Светлана Кузнецова рассказала, какая на самом деле Серена Уильямс

https://static.news.ru/photo/77daf4c4-2e3d-11eb-a6b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stuart Robinson/Global Look Press

Победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде теннисистка Светлана Кузнецова поделилась мыслями о том, чем будет заниматься после завершения карьеры.

Когда я теряла мотивацию, я уговаривала выходить на корт ради денег, чтобы в дальнейшем не работать так много, обеспечить будущее детей. Но со мной это так не работает. Я понимаю, что меня ждёт завершение карьеры, прощупываю почву и пытаюсь понять, что дальше мне нужно. Меньше всего я хочу ездить на турниры и проводить индивидуальные тренировки. Но мне бы хотелось остаться рядом со спортом несмотря на то, что и другие виды деятельности очень интересны, — сказала Кузнецова в интервью «Матч ТВ».

Также она рассказала, как относится к одной из лучших мировых теннисисток Серене Уильямс, и призналась, что американка заслуживает лучшее.

Я уважаю её за все достижения. У нас были разные периоды в общении, все чемпионы с очень непростым характером. Она пуленепробиваемая на корте, но внутри очень хрупкая, просто закрывает себя. Я однажды сказала, что ей дозволено большее, и это нормально, так и должно быть, потому что Серена сильнейшая, — добавила она.

Ранее Светлана Кузнецова высказала своё мнение о соотечественниках, которые переезжают за границу, считая, что они деградируют и не развиваются, писал NEWS.ru