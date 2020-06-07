Теннисистка Кузнецова заявила о деградации тех, кто уезжает из России

https://static.news.ru/photo/e1098a96-a96d-11ea-a5d9-fa163e074e61_660.jpg Светлана Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказала своё мнение о соотечественниках, которые переезжают за границу, считая, что они деградируют и не развиваются.

Люди, которые рвутся поехать жить за границу, потом останавливаются в развитии, когда приезжают, — сказала Кузнецова во время интервью с Марией Командной в Instagram.

Она подчеркнула, что многие из тех, кто переезжают в США и живут на Брайтон-Бич, не говорят по-английски.

Соответственно, идёт какая-то деградация, — добавила Кузнецова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Кузнецова поднялась на 14 позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает 32-е место с 1527 очками. Другая россиянка, 25-летняя Екатерина Александрова, потеряла одну строчку и стала 27-й, набрав 1775 очков.