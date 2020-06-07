Теннисистка Кузнецова заявила о деградации тех, кто уезжает из России

Российская теннисистка Светлана Кузнецова высказала своё мнение о соотечественниках, которые переезжают за границу, считая, что они деградируют и не развиваются.
Люди, которые рвутся поехать жить за границу, потом останавливаются в развитии, когда приезжают, — сказала Кузнецова во время интервью с Марией Командной в Instagram.
Она подчеркнула, что многие из тех, кто переезжают в США и живут на Брайтон-Бич, не говорят по-английски.
Соответственно, идёт какая-то деградация, — добавила Кузнецова.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что Кузнецова поднялась на 14 позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает 32-е место с 1527 очками. Другая россиянка, 25-летняя Екатерина Александрова, потеряла одну строчку и стала 27-й, набрав 1775 очков.
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