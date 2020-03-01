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Испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал россиянку Марию Шарапову «иконой» и «эталоном для многих девочек».

Это грустный день для тенниса. Уходит икона. Та, кто была эталоном для многих девочек, — приводит слова Надаля Sportsfinding.com. Кроме того, 33-летний спортсмен считает, что российская теннисистка, которая с семи...