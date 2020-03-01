Российская теннисистка Светлана Кузнецова поднялась на 14 позиций в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и занимает 32-е место с 1527 очками.
Другая россиянка, 25-летняя Екатерина Александрова, потеряла одну строчку и стала 27-й, набрав 1775 очков.
В тройке лидеров изменений нет: представительница Австралии Эшли Барти занимает первую позицию в рейтинге (8717). Следом за ней расположилась румынка Симона Халеп (6076). А на третьем месте по-прежнему чешка Каролина Плишкова с 5205 очками.
Мария Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes, ранее писал NEWS.ru.
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