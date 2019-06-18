Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над словачкой Викторией Кужмовой в первом круге турнира Mallorca Open.
Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:0 и продолжалась 1 час 31 минуту.
Для россиянки эта победа стала первой с января 2019 года.
В следующем раунде турнира она сразится с победительницей матча между немкой Анжеликой Кербер и бельгийкой Исалин Бонавентюр.
Ранее Шарапова снялась с Открытого чемпионата Франции — «Роллан Гаррос», заявив, что «иногда сделать верный шаг бывает очень сложно».
Несмотря на травму плеча, 32-летняя теннисистка прибыла в Испанию и сообщила, что проводит тренировочный блок на Майорке, писал News.ru.