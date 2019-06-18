https://static.news.ru/photo/ebc04896-91e8-11e9-8ea3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над словачкой Викторией Кужмовой в первом круге турнира Mallorca Open.

Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:0 и продолжалась 1 час 31 минуту.

Для россиянки эта победа стала первой с января 2019 года.

В следующем раунде турнира она сразится с победительницей матча между немкой Анжеликой Кербер и бельгийкой Исалин Бонавентюр.

Ранее Шарапова снялась с Открытого чемпионата Франции — «Роллан Гаррос», заявив, что «иногда сделать верный шаг бывает очень сложно».

Несмотря на травму плеча, 32-летняя теннисистка прибыла в Испанию и сообщила, что проводит тренировочный блок на Майорке, писал News.ru.