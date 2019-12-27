https://static.news.ru/photo/fb5abcb2-288f-11ea-b390-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова отказалась от участия в выставочном турнире Hawaii Open, который проходит в Гонолулу с 27 по 28 декабря.

Мне нужно больше времени и подготовки перед первым турниром. Я бы хотела сыграть, чтобы увидеть своих фанатов, которые приехали, чтобы увидеть мою игру, — цитирует Шарапову Star Advertiser.

Россиянку на турнире заменила чемпионка штата Гавайи американка Алисса Тобита.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала список из десяти лучших противостояний с января 2010-го по декабрь 2019 года. Второе место отдали соперничеству российской теннисистки Марии Шараповой с румынкой Симоной Халеп (7:2). Соперничество между Сереной Уильямс и Шараповой с единоличной победой американки со счётом 15:0 попало на четвёртое место рейтинга, писал NEWS.ru.