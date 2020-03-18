https://static.news.ru/photo/ed741678-68e2-11ea-982a-fa163e074e61_660.jpg Мария Шарапова Фото: AFP7/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая о завершении спортивной карьеры, приняла участие в челлендже SafeHands, показав, как необходимо мыть руки.

Экс-первая ракетка мира опубликовала в своём Twitter видео, передав эстафету актрисе Наоми Кэмпбелл, телеведущему Тиму Феррис.

I think Iâm meant to nominate a few people ( have never done this before ) ok so here we go... @NaomiCampbell @melindagates @Shezocas @TimFerrissShow @TheEllenShow @DanielLubetzky Unlike me, please stop your tap while washing #SafeHandsChallenge https://t.co/xGBdPI7OEB — Maria Sharapova (@MariaSharapova) March 18, 2020

По последним данным, инфекция выявлена у более чем 194 тысяч человек, из которых более 81 тысячи выздоровели, скончались 7,8 тысячи.

В России зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению пять человек. Проведено более 116 тысяч исследований на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал, что Мария Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes.