Российская теннисистка Мария Шарапова, объявившая о завершении спортивной карьеры, приняла участие в челлендже SafeHands, показав, как необходимо мыть руки.
Экс-первая ракетка мира опубликовала в своём Twitter видео, передав эстафету актрисе Наоми Кэмпбелл, телеведущему Тиму Феррис.
I think Iâm meant to nominate a few people ( have never done this before ) ok so here we go...— Maria Sharapova (@MariaSharapova)
@NaomiCampbell @melindagates @Shezocas @TimFerrissShow @TheEllenShow @DanielLubetzkyUnlike me, please stop your tap while washing #SafeHandsChallenge https://t.co/xGBdPI7OEB March 18, 2020
По последним данным, инфекция выявлена у более чем 194 тысяч человек, из которых более 81 тысячи выздоровели, скончались 7,8 тысячи.
В России зафиксировано 114 случаев коронавирусной инфекции. Выписаны по выздоровлению пять человек. Проведено более 116 тысяч исследований на коронавирус.
Ранее NEWS.ru писал, что Мария Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов Forbes.
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