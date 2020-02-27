Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва», Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что необходимо рассмотреть вопрос отмены Олимпийских игр 2020 года в Токио в конце мая, если ситуация не будет улучшаться.

Паунд считает, что нужно отложить решение об отмене Олимпиады до конца мая и надеяться, что вирус будет под контролем. Если ничего не изменится, то нужно будет подумать об отмене турнира,...