Российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов России с 2010 по 2019 год, уточнив, что сумма составлялась из спонсорских сделок, призовых на турнирах, заработанных средств по контрактам и бонусных гонораров.
Лидером и единственной женщиной в списке стала 32-летняя теннисистка Мария Шарапова, доход которой составил $197,8 млн. На второй строчке оказался хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ($136,9 млн). Тройку самых высокооплачиваемых спортсменов замкнул хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин ($94,6 млн).
26 февраля 32-летняя Шарапова объявила о завершении карьеры. За свою карьеру российская теннисистка 39 раз стала победительницей турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из которых 36 — в одиночном разряде. Она стала серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года и победительницей пяти турниров Большого шлема.
Ранее NEWS.ru писал, что испанский теннисист Рафаэль Надаль назвал Шарапову эталоном.
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