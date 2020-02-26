«Шарапова снялась с турнира в австрийском Линце», «Шарапова пропустит турнир в Петербурге», «Шарапова снялась с турнира на Гавайях», «Шарапова вылетела в первом круге Аustralian Оpen», «Шарапова проиграла Уильямс и вылетела с US Open». Ленты информационных агентств были похожи на сводки с «фронта» при приближении очередного турнира WTA, в которых планировала участвовать экс-первая ракетка мира Мария Шарапова. А если всё же стартовала, то снималась с соренований, либо проигрывала в первом круге. И причина во всех случаях всегда одна — травма.

Давно и всем известно, что ахиллесовой пятой Шараповой является хронически травмированное плечо. Она пыталась его приводить в порядок, отказываясь от игровой практики на различных турнирах, но увы и ах. Мария мучиться больше не намерена и приняла верное для себя решение, сказать теннису «До свидания».

Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь? Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые были за тебя более 28 лет? Теннис, я говорю тебе «До свидания», — объявила Шарапова о завершении карьеры в журнале VOGUE.

Однако, решение победительницы пяти турниров Большого шлема, нельзя назвать неожиданным, потому что ещё в октябре прошлого года, снявшись с турнира в Линце (Австрия) из-за беспокойства в плече, она заявила, что её карьера близка к завершению. Вероятно, догадывался об этом и директор теннисного турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy по общим вопросам Владимир Камельзон, заявив в феврале нынешнего года следующее: «Думаю, она потихоньку будет сворачивать свою работу».

Шарапова безoсловно, очень яркая и большая звезда, выигравшая все турниры Большого шлема — о чём ещё можно мечтать теннисисту? Но с учётом травмы плеча, которая регулярно беспокоила 32-летнюю спортсменку, завершенрие карьеры является правильным решением. Такого мнения придерживается экс-теннисист Андрей Чесноков.

Она вовремя решила это сделать, если учитывать, например, её последние два турнира. Она травмированный спортсмен, играет раз в полгода. Конечно, в такой кондиции очень сложно продолжать теннисную карьеру, всё-таки тур начинается в январе, а заканчивается в конце октября. Каждый выбирает, сколько недель будет играть, а в случае Марии можно посчитать на пальцах одной руки количество турниров. Это очень сложно. Андрей Чесноков советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России

Жалко, что теперь мы не услышим крики и стоны Шараповой, которые были сильнее, чем звук двигателей «Боинга».

Такого же мнения придерживается и депутат Госдумы Дмитрий Свищёв

Я с большим уважением отношусь к Марии Шараповой, её спортивному творчеству и профессионализму. Хочется только поблагодарить за большую спортивную карьеру. Прошла целая эпоха: все запомнят её как одну из самых ярких и красивых теннисисток, все помнят её манеры игры со вздохами и «ахами», все мужики сидели и смотрели, как Мария играет. Дмитрий Свищёв депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России депутат Госдумы, президент Федерации кёрлинга России

Свищев напомнил, что скандал с мельдонием, который распространился на весь российский спорт, начался с неё. Но теперь, после завершения карьеры, она смогла бы помочь наладить взаимоотношения между российским спортом и мировым сообществом.

Она очень многое сделала для российского спорта, принесла много замечательных побед и немного огорчений. Я с большим респектом к ней отношусь. Она долгое время тренировалась за рубежом, могла находить возможность работать с иностранными специалистами. Думаю, что её дальнейшая карьера получится в роли посла между российским спортом и всем мировым сообществом, — сказал Свищёв.

В свою очередь, заслуженный тренер России Владимир Камельзон выразил сожаление, что Мария уходит из большого спорта.

Она всегда была необыкновенно элегантна, культурна, никогда не было скандалов вокруг игры. Даже мельдоний, который пытался её опорочить, не смог это сделать. Она была мужественна, потеряла полтора года, но вернулась на корт. Но нельзя отменять факт возраста: когда женщине наступает 30 лет, то дальнейшее участие на высоком уровне — героизм. Жаль, что она уходит. К ней фантастическая любовь во всём мире, каждый мечтал посмотреть, как она просто выходит на корт. Она всегда была одной из самых красивых теннисисток. Она была величайшим мастером розыгрыша мяча, когда матч висел на волоске! При всей женственности у нее была мужественность, которой может похвастаться не каждый мужчина. Владимир Камельзон заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России

По словам тренера, Мария «всегда была нашей несмотря на то, что с семи лет живёт в США, она всегда болела Россией».

Когда нам удалось пригласить её в Санкт-Петербург, вся теннисная общественность была на её игре, обыграла тогда Дарью Гаврилову. И все симпатии были направлены Маше. Она — игрок номер один мирового тенниса всех времён. С ней никто не может сравниться, — отметил тренер.

Теперь Камельзон может спокойно готовить организацию проводов из спорта Марии Шараповой в 2021 году, о чём он ранее и заявил NEWS.ru.

Я хочу пожелать ей процветания в дальнейшей личной жизни. Если мы сумеем организовать ей проводы в Санкт-Петербурге, я буду счастлив. Это долг всей моей жизни, — заключил специалист.

А вот президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, изъявивший желание видеть Шарапову на Олимпиаде-2020, может уже забыть об этом. Хотя, у Марии всегда было желание играть, оно никогда и не пропадало.