Российская теннисистка победила свою экс-землячку на Уимблдоне Россиянка Самсонова выиграла у Касаткиной на Уимблдоне, выйдя в четвертый круг

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в 1/8 финала Уимблдона, уверенно победив Дарью Касаткину из Австралии со счетом 6:2, 6:3. В следующем матче Самсонова встретится с победительницей поединка между Даяной Ястремской из Украины и Джессикой Бусас Манейро из Испании.

Для Самсоновой это уже пятый выход во вторую неделю турниров Большого шлема. На Уимблдоне она играет в четвертый раз, и ранее ее лучшим результатом тоже был выход в четвертый круг, который она показала в 2021 году.

Недавно в рамках второго круга Уимблдонского турнира российская теннисистка Камилла Рахимова, занимающая 80-ю позицию в мировом рейтинге, одержала победу над четвертой сеяной турнира — итальянкой Жасмин Паолини, которая входит в пятерку сильнейших теннисисток мира. Матч завершился со счетом 4:6, 6:4, 6:4 в пользу российской спортсменки.

До этого испанский теннисист Карлос Алькарас, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, преодолел первый раунд Уимблдонского турнира. В пятисетовом марафоне, продолжавшемся 4 часа 37 минут, он переиграл итальянца Фабио Фоньини со счетом 7:5, 6:7(5), 7:5, 2:6, 6:1.